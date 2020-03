Tot een derde minder opvangplaatsen in nachtopvang voor daklozen in Oost-Vlaanderen door coronamaatregelen

Bij de nachtopvang voor dak- en thuislozen in Oost-Vlaanderen zijn de gevolgen van de coronamaatregelen erg duidelijk: "We hebben in Gent 35 bedden minder en in Aalst 5", vertelt Alain Slock van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen. "Dat betekent dat onze capaciteit met ongeveer een derde is gedaald. Dat heeft alles te maken met de veiligheidsvoorschriften die we volgen. In de winter voorzien we meestal verschillende bedden in 1 kamer maar daar stappen we nu van af. Elke dak- of thuisloze leggen we sinds vrijdag apart te slapen. Enkel koppels of gezinnen kunnen nog in dezelfde ruimte opgevangen worden."