Een week eerder was hij gaan skiën in Les Menuires in Frankrijk. "Meteen toen ik thuiskwam, voelde ik me rotslecht", vertelt hij aan de telefoon. "Ik dacht dat het wel beter zou gaan, en inderdaad, na een viertal dagen voelde ik me weer in orde. Maar afgelopen vrijdag sloeg het dan weer om. Ik had geen pijn, maar voelde me totaal uitgeput. Uiteindelijk hebben we beslist om naar het ziekenhuis te gaan."