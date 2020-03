Veilig daten in tijden van corona: speeddaten van achter de computer

“Het is onmogelijk om de speeddates nog gewoon te laten doorgaan want alle cafés en bars zijn gesloten", zegt Frederic. “We sturen deelnemers nu een uitnodiging voor een live videostreaming op de laptop of op de smartphone. Daters krijgen eerst een aftelklokje op hun scherm en daarna zien ze hun chatpartner live”, gaat Frederic verder. “Na zes minuten live videogesprek kan iedereen aangeven of er een match is of niet. Een halve minuut later start alweer een nieuw gesprek met een volgende videopartner.” Zo daten ze elk met zes tot tien partners per keer.