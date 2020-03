53 verwaarloosde schapen in beslag genomen in Tienen

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder is de dieren uiteindelijk gaan ophalen. "De toestand van de schapen was erg schrijnend. De dieren hadden veel te weinig eten en drinken ter beschikking en zijn erg mager", zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum. "Op dit moment stellen de dieren het eigenlijk goed, ze zijn heel tevreden dat ze van die vlakte weg zijn en dat ze nu een grasland ter beschikking hebben."

De inbeslaggenomen schapen waren allemaal vrouwelijke schapen en de meesten bleken drachtig te zijn.