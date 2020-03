Microbioloog Van Schaik over Verenigd Koninkrijk: "Regering maakt bocht, maar te langzaam"

Is de ziekenzorg daar voorbereid op een kwart miljoen doden? "Totaal niet, in geen enkel land in Europa. Zeker in het Verenigd Koninkrijk niet: de ziekenzorg staat al jaren onder druk omdat er te weinig geld naartoe gaat." Van Schaik heeft zichzelf alvast in quarantaine gezet. "Mijn studenten en ik doen veel werk in laboratoria, maar doen nu zoveel mogelijk thuis zodat we over een aantal weken - als de situatie onder controle is - weer aan de slag kunnen gaan."