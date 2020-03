Voedselbedeling in coronatijden: "Het hart wil helpen maar het verstand zegt, opletten"

Door de coronacrisis zijn er ook problemen met de bevoorrading. Vooral verse voeding is een probleem volgens Frans Vanspauwen. "Die producten moeten we gaan ophalen bij de supermarkten zoals Delhaize en Aldi maar ook dat is moeilijker omdat we ook daar de fysieke contacten tot een minimum willen beperken." Voor de armoedevereniging is het ook moeilijker om in te schatten hoeveel verse producten er nodig zijn. Sommige afdelingen zijn gesloten en verdelen geen voeding meer en ook het aantal mensen dat langskomt voor hulp is sinds de uitbraak van het coronavirus gedaald.