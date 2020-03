"Blijf in uw kot of ruim uw vuil op": Vogelbescherming Vlaanderen roept coronawandelaars op afval beter op te ruimen

"Toen ik afgelopen weekend ging wandelen in het Heidebos in Wachtebeke zag ik een recordaantal bezoekers. Er stonden ongelooflijk veel auto's geparkeerd. Ik dacht even dat er een voetbalwedstrijd in de buurt was. Nog nooit heb ik er zoveel wandelaars gezien', vertelt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Dat is uiteraard een goede zaak. We zijn blij dat mensen in deze moeilijke tijden rust en ontspanning zoeken in de natuur. Ik merkte wel dat er door de hoge opkomst wel te veel afval blijft slingeren."