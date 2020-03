Volvo Car Gent stopt productie vandaag nog: "De nachtploeg blijft al thuis"

Het bedrijf legt de productie in verschillende fases stil. “Het is niet zo dat we de machines kunnen uitschakelen met één druk op de knop. We gaan dit deel per deel aanpakken. De nachtploeg moet in ieder geval niet meer komen werken vandaag”, gaat Blomme verder. “Zulke machines uitschakelen is eigenlijk een echt huzarenstukje. In de zomer ligt de productie ook een aantal weken stil en om dat mogelijk te maken zijn we wekenlang bezig. Nu moet alles heel snel gaan. Als alles op een goede manier afgesloten wordt, zal de opstart makkelijker verlopen.”