Warmtecamera in Vilvoords ziekenhuis meet temperatuur van iedereen die binnenkomt

Omdat verhoogde temperatuur kan wijzen op besmetting met het coronavirus, meten ze in het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde de lichaamstemperatuur van alle patiënten, bezoekers en personeelsleden. En ze doen dat met een warmtecamera. "In de hall van de hoofdingang staat een camera die automatisch je temperatuur leest", vertelt woordvoerder Helena Polfliet. "Als iemand koorts heeft, spreken we die persoon meteen aan en dan geven we de raad om met de huisarts contact op te nemen. Door de coronacrisis komen er nu wel minder bezoekers, maar onze dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen gaan wel door. We moeten voorkomen dat potentieel zieke mensen het ziekenhuis binnenkomen."