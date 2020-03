Wat je moet doen als je denkt dat je besmet bent met het coronavirus

Verkoudheden zijn normaal voor de tijd van het jaar. Maar wie er dezer dagen last van heeft, voelt zich wellicht veel ongeruster dan anders. Want de typische symptomen van een verkoudheid, zoals hoesten, keelpijn, een loopneus en koorts, zijn volledig gelijkaardig met die van Covid-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus kan veroorzaken. Hoe kan je weten of je besmet bent of niet? En wat moet je doen?