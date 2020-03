11 coronapatiënten in West-Vlaams ziekenhuis AZ Delta 

De coronapatiënt die op de intensieve zorgt ligt, verblijft op de campus Wilgenstraat in Roeselare. Daar boden zich vanmorgen 43 patiënten aan met symptomen van corona. Zeven daarvan zijn ondertussen al positief bevonden. In de campus in Menen worden drie patiënten opgevangen met corona, nog eens acht personen zijn mogelijk besmet. In de Roeselaarse campussen langs de Brugsesteenweg en de Westlaan en in Torhout verblijven ondertussen 17 patiënten die mogelijk besmet zijn.