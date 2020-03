Ministers houden afstand en een regeerverklaring van 10 minuten: alles wat u moet weten over de "coronaregering"

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD), die koninklijk opdrachthouder was, hoopt dat er in tussentijd een toenadering mogelijk is tussen verschillende partijen. Een nieuwe regering, eventueel met een meerderheid en met meer partijen, zou dan de stok kunnen overnemen.



In principe hoeven er daarvoor geen nieuwe verkiezingen te komen. Voor de kenners: de Kamer zou ook een nieuwe regeringsploeg kunnen voorstellen via een constructieve motie van wantrouwen. In de praktijk is het gebruikelijker dat er op dat moment nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, maar in de Wetstraat valt dat woord nog amper.