Zware brand in villa in Koekelare

De brand brak rond drie uur 's nachts uit in een alleenstaande villa in Zande, bij Koekelare. Het vuur was hevig, er moesten vijf korpsen ter plaatse komen. De brandweer zag meteen dat het huis niet meer te redden viel. De bewoners raakten gelukkig op tijd buiten. De huizen in de buurt zijn niet beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.