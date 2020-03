18 tot 24 maart 1945: Nazirijk in het nauw tussen Rijn en Oder

Op 21 maart is Reichsführer SS Heinrich Himmler vervangen als bevelhebber van de Legergroep Weichsel. Die legergroep moet de opmars in het Rode Leger in het noordoosten van Duitsland tegenhouden.

Generaal Guderian, de chef van de generale legerstaf, drong al meerdere malen aan op zijn vervanging.

Zoals verwacht bleek Himmler helemaal niet geschikt voor die uiterst moeilijke opdracht. Himmlers hoofdkwartier was alleen met één telefoonlijn te bereiken, niet met radio, en hij hield zich maar enkele uren per dag met de legergroep bezig. Hij is immers behalve SS-leider ook nog minister van Binnenlandse Zaken en chef van de politie. Officieren die hem over de militaire situatie spraken, hadden de indruk “dat een blinde over kleuren sprak”.