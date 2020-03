Supporters AA Gent hangen spandoeken op aan Gentse ziekenhuizen als steun voor hulpverleners

"Het idee kwam vanuit de Facebookpagina van AA Gent om ook iets te doen voor alle zorgverleners. Wij willen hen als Buffalo-supporters ook heel hard steunen", vertelt Bram. Er zijn spandoeken opgehangen aan alle grote ziekenhuizen in Gent: "We hebben er gehangen aan het AZ Sint-Lucas, het AZ Jan Palfijn, Maria Middelares en het Universitair Ziekenhuis in Gent".

