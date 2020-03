Grootste bouwwerf Limburg stilgelegd: "Aannemers nemen het zekere voor het onzekere" 

Volgens Van Dijck is het nog onduidelijk wat het effect van deze vertraging zal zijn: "Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen gaan zijn. Niemand weet hoelang dit gaat blijven duren. Het is ook voor ons afwachten."

De kans bestaat dat ook andere aannemers dit voorbeeld nu zullen volgen. "De nutsmaatschappijen en verschillende onderaannemers hebben het werk al hier en daar stilgelegd", zegt Van Dijck. "De kans bestaat zeker dat er nog meer stopzettingen volgen."