"Als je deze tolk het woord 'hamsteren' zag uitbeelden, dan doe je het nooit meer"

Sluis was duidelijk verrast door alle aandacht die ze de afgelopen dagen kreeg: "Dat is iets wat ik helemaal niet had verwacht. Het is overweldigend. Maar het is gewoon mijn werk, ik sta daar om slechthorenden en doven op de hoogte te brengen. Voor mij is gebarentaal gewoon een taal, maar voor mensen die het niet gewend zijn, kunnen sommige gebaren grappig overkomen."