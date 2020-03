China zet minstens 13 Amerikaanse journalisten buiten: "Gevolg van Amerikaanse onderdrukking op Chinese media"

Minstens 13 journalisten van de meest prestigieuze Amerikaanse kranten als The New York Times, The Washington Post en The Wall Street Journal moeten China verlaten. Dat kondigt de Chinese overheid aan. Het is de volgende stap in een mediaoorlog tussen de twee landen. Die begon met een opiniestuk in The Wall Street Journal, waar China werd omschreven als "de zieke man van Azië". Die term raakte in China een gevoelige snaar, omdat hij historisch beladen is. China eiste excuses van de krant, maar die kwamen er niet.