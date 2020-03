In navolging van de applausacties in het buitenland hebben op tal van plaatsen mensen hun waardering getoond voor het werk van artsen en verpleegkundigen in deze coronatijden. Onder het motto "België applaudisseert voor onze helden van de zorg" werden alle landgenoten uitgenodigd om vanop hun balkon of terras in de handen te klappen. Hierboven vindt u een selectie van applausbeelden.