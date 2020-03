Hoe gaat het er op dit moment aan toe in een Belgisch ziekenhuis? "Hier wordt oorlogstaal gebruikt"

De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft een enorme impact op de Belgische ziekenhuizen. Zo ook op het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. “Wat er de voorbije twee dagen is gebeurd, is alsof er een bulldozer door onze organisatie gereden is. Niets is nog zeker”, zegt dokter Jochen Nijs. “We bekijken het uur per uur.”

De veranderingen treffen alle geledingen van het ziekenhuis zegt Nijs: “Van de personeelsdienst over het onderhoud tot verpleegkundigen. Alles is broodnodig om de zaak hier draaiende te houden.”