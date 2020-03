Bloemenwinkel doneert overschot bloemen aan rusthuizen

“Ik heb mijn personeel gevraagd om even langer door te werken deze middag”, vertelt zaakvoerster Evelien Govaert op Radio 2 Antwerpen. “We maken met de overschot van bloemen zo’n 100 boeketten.” Vanmiddag gaat Govaert de boeketten leveren in twee rusthuizen in Kontich. Ze hopen zo de bewoners van woonzorgcentra die niet buiten mogen komen een hart onder de riem te steken.



Voor zelfstandigen is het een moeilijke tijd, vertelt Govaert nog. “Het enige dat wij kunnen hopen is dat mensen na het verstrijken van de maatregelen massaal bloemen komen kopen”, zegt Govaert.