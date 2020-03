Boekhandelaars, kledingwinkels ... Alles gaat dicht. Kappers werken voorlopig voort met gespreide afspraken

Judith moest haar kledingwinkel Hauman in Temse zaterdag al sluiten, en zag ook deze week sowieso al veel minder klanten: "Ik krijg wel telefoontjes van klanten die kledingstukken willen afhalen die moesten aangepast worden. Net nu zouden we veel lente- en zomerkledij kunnen verkopen. Alles hangt hier nu. Ik probeer van de leveranciers wat solidariteit te krijgen, zodat ik facturen wat later mag betalen. Ik ben wel opgelucht dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, klanten kunnen niet naar een andere winkel. Ik moet ook niet bang zijn dat mijn klanten massaal online kledij zullen bestellen, want dat is iets wat zij niet echt doen."