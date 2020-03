Brabantse Pijl afgelast: "Gezondheid primeert"

Rudi Mahieu, de adjunct-koersdirecteur, is niet verrast over het verbod van de Belgische wielerbond. "We hadden dat zien aankomen", zegt hij. "Wij vinden het spijtig, maar volgens ons is het niet meer dan normaal dat de wedstrijd niet doorgaat, gezien de toestand waarin we verkeren. De gezondheid primeert. Het komt er nu op aan dat iedereen gezond en wel door deze coronacrisis geraakt", aldus nog Rudi Mahieu.