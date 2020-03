Carry Goossens: “De zon scheen elke dag met Johny, ik heb hem nooit slechtgezind geweten”

De acteur wordt door velen herinnerd als een vrolijk persoon. “Het is heel onwezenlijk, dat plotselinge nieuws. Hij is altijd vrolijk en bereid om goede raad te geven. Ik heb hem nooit slechtgezind geweten. Hij zorgde er voor dat de sfeer in de groep goed bleef. De zon scheen elke dag met Johny”, vertelt Carry Goossens.

“Als collega was Johny fantastisch. Ik ben vroeg uit F.C. De Kampioenen gestapt, dus ik zag Johny minder dan de andere kampioenen, maar hij heeft veel voor mij betekend in mijn jonge jaren. Voners begon als jonge acteur in Brussel. Daar heeft hij een paar mooie, ernstige rollen gespeeld. Uiteindelijk bleek dat Johny een enorm komisch talent was”, zegt Goossens. “In het begin van de jaren 90 heb ik een theater geregisseerd waar Johny in meespeelde. Een jaar later kwamen we elkaar terug tegen op de audities van F.C. De Kampioenen. Het was altijd een groot plezier om met hem samen te werken.”