Antwerps gouverneur Cathy Berx: "Wie maatregelen niet naleeft, kan beboet worden"

Hoe wordt er gecontroleerd of die maatregelen worden nageleefd? “Het is belangrijk dat de mensen zich spontaan aan de regels houden, maar dat gebeurt nog veel te weinig. De politie gaat ervoor zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Als je dat niet doet, riskeer je een boete of zelfs een gevangenisstraf. Ook in de supermarkten komt er extra bewaking”, vertelt Berx. “Het is van levensbelang dat iedereen zich aan de afspraken houdt.”

Supermarkten, dieren- en krantenwinkels blijven open. Markten zijn verboden. Op plaatsen waar het marktkraam de enige plek is waar mensen voeding kunnen kopen, mag dat nog wel.