Nieuwe coronavirus is het product van natuurlijke evolutie

Op basis van hun analyse van de genoomsequentie kwamen Andersen en zijn collega's tot de conclusie dat het ontstaan van het SARS-CoV-2 virus hoogstwaarschijnlijk een van twee mogelijke scenario's gevolgd heeft.

In één scenario is het virus geëvolueerd tot zijn huidige ziekteverwekkende staat door natuurlijke selectie in een niet-menselijke gastheer en vervolgens overgesprongen op mensen.

Dit is hoe eerdere uitbraken van coronavirussen ontstaan zijn, waarbij mensen het virus opgelopen hebben na directe blootstelling aan civetkatten (SARS) en kamelen (MERS).

De onderzoekers stellen vleermuizen voor als het meest waarschijnlijke reservoir voor SARS-CoV-2, aangezien het zeer gelijkaardig is aan een vleermuiscoronavirus. Er zijn echter geen gevallen bekend van een directe overdracht tussen vleermuizen en mensen, wat doet veronderstellen dat er waarschijnlijk nog een tussenliggende gastheer betrokken was tussen vleermuizen en mensen.

In dit scenario zouden de beide typische kenmerken van het spike-eiwit van SARS-CoV-2 - het RBD-gedeelte dat zich bindt aan cellen en de splitsingsplaats die cellen openmaakt - geëvolueerd zijn naar hun huidige staat vooraleer het virus bij mensen is binnengedrongen. In dat geval zou de huidige epidemie waarschijnlijk snel opgedoken zijn van zodra mensen besmet waren, aangezien het virus al de kenmerken ontwikkeld had die het ziekteverwekkend maken en in staat om zich te verspreiden onder mensen.

In het andere voorgestelde scenario is een niet-ziekteverwekkende versie van het virus van een dierlijke gastheer overgesprongen naar mensen, en dan geëvolueerd in de menselijke populatie naar zijn huidige ziekteverwekkende staat.

Sommige coronavirussen van schubdieren bijvoorbeeld, op gordeldieren lijkende zoogdieren uit Azië en Afrika, hebben een RBD structuur die goed lijkt op die van SARS-CoV-2. Een coronavirus van een schubdier kan mogelijk overgedragen zijn op een mens, ofwel direct ofwel via een tussengastheer als een civetkat of een fret.

Het andere typische kenmerk van de spike-eiwitten van SARS-CoV-2, de splitsingsplaats, zou dan kunnen geëvolueerd zijn in een menselijke gastheer, mogelijk door een beperkte, niet opgemerkte circulatie in de menselijke populatie voor het uitbreken van de epidemie.

De onderzoekers ontdekten dat de bindingsplaats van SARS-CoV-2 lijkt op die van bepaalde stammen van de vogelgriep, waarvan is aangetoond dat ze zich makkelijk verspreiden onder mensen.

SARS-CoV-2 zou een dergelijke virulente splitsingsplaats kunnen ontwikkeld hebben in menselijke cellen en vervolgens snel de huidige epidemie veroorzaakt kunnen hebben, aangezien het virus dan mogelijk veel beter in staat zou geweest zijn om zich te verspreiden van mens tot mens.

Het is erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om momenteel uit te maken welk van de twee scenario's het meest waarschijnlijk is, zo zei mede-auteur van de studie Andrew Rambaut van de University of Edinburgh.

Als SARS-CoV-2 mensen is binnengedrongen vanuit een dierlijke bron in zijn huidige ziekteverwekkende toestand, maakt dat toekomstige, nieuwe uitbraken waarschijnlijker, aangezien de ziekteverwekkende stam nog steeds zou kunnen circuleren in de dierlijke populatie en opnieuw zou over kunnen springen op mensen. De kans dat een niet-ziekteverwekkend coronavirus in de menselijke populatie zou binnendringen en dan eigenschappen zou ontwikkelen die lijken op die van SARS-CoV-2, is kleiner, zo zeggen de onderzoekers.

De studie van Andersen, Rambaut, Robert F. Garry van de Tulane University in New Orleans, Edward Holmes van de University of Sydney en W. Ian Lipkin van de Columbia University in New York is gepubliceerd in Nature Medicine. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de medische onderzoeksinstelling Scripps Research.