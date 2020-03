5 tips om positief om te gaan met onze twijfels en onzekerheden in tijden van corona  

We zitten in het oog van de storm. Zo voelt het toch. Hoe lang en hoe heftig de storm wordt is voer voor virologen en economen. Maar dat het stormt is duidelijk. Het coronavirus is hard bezig om veel van onze zekerheden weg te poetsen.

Eerste prioriteit is dat we de storm heelhuids doorkomen. Artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, wetenschappers en bestuurders zijn de kapiteins waar we naar kijken om ons heelhuids door de storm te loodsen.