Mensen in armoede grote slachtoffers van coronacrisis: Waar zijn de voedseloverschotten? Waar zijn de hulporganisaties?

Omdat restaurants nu dicht zijn, krijgen de Brothers of Solidarity bijna geen voedseloverschotten meer om uit te delen. "Terwijl we vroeger 50 kartonnen dozen kregen vol voeding, zijn dat vandaag amper drie dozen met wat sla en wat onverkochte producten, maar een stukje vlees bijvoorbeeld zit er niet meer in." En de vrijwilligers merken ook dat gezinnen die in armoede leven, het nu nog moeilijker hebben: "Sommige gezinnen hebben 20 euro waar ze een week mee moeten rondkomen. En nu er gehamsterd wordt, zijn de goedkoopste producten het eerst uitverkocht. Een pot choco van 50 cent is vaak al uitverkocht, waardoor ze de duurdere merkchoco moeten nemen. Met hun 20 euro kunnen ze nu maar een derde kopen van wat ze normaal kopen."