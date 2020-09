De geheimen van de euthanasiecommissie

Dit brengt ons op het probleem van belangenconflicten in de commissie. De helft van de euthanasiecommissie is zelf arts. Velen van hen, ook commissievoorzitter Wim Distelmans, voeren euthanasie uit. Zo controleren ze telkens hun eigen dossier. De wet verplicht hen om de vergadering te verlaten als dat geweten is. Maar ze doen dat niet.

Onderzoekster Sigrid Sterckx vindt dit getuigen van onfatsoenlijk bestuur. “Waarom u blootstellen aan de kritiek dat je tot over je oren in belangenconflicten verwikkeld zit?” Luc Proot noemt het een pertinente vraag, maar hij wijst op de anonimiteitsregel. “Je kan dat niet controleren. Omdat het anoniem is, moet je dat uitmaken voor jezelf”. Echt anoniem is een dossier van een commissielid niet, want ook Proot geeft toe dat ze elkaars handschriften herkennen.