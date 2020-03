Deinze informeert anderstaligen over de coronamaatregelen met brief: “We kunnen altijd nog vertalers gebruiken”

In Deinze leven er grote Roemeense en Poolse gemeenschappen. Burgemeester Vermeulen wil hen inlichten met vertaalde brief. “Ik heb ook al aanbiedingen gekregen van mensen die de brief ook in het Turks, Marokkaans en Albanees willen vertalen”, voegt Vermeulen er nog aan toe. “We kunnen altijd nog vertalers gebruiken. Ik zoek bijvoorbeeld nog iemand die alles wil vertalen in het Afghaans.” Vertalers die willen helpen, mogen contact opnemen met de stad.