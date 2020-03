Gents bedrijf organiseert "Lockdown Games" tegen verveling: "Gezinnen strijden online tegen elkaar"

“Het concept is vrij eenvoudig”, vertelt Van den Branden. “Je schrijft je online in en dan krijg je via Facebook een hele lijst van opdrachten. Het zijn eigenlijk allemaal zotte dingen die je moet uitvoeren met je gezinsgenoten. Van het resultaat moet je dan een foto nemen en insturen. Wij zitten dan klaar om punten te geven.” De opdrachten zijn erg uiteenlopend. “Ik mag nog niet al te veel verklappen maar het gaat over gek doen in de tuin, creatief zijn met oude foto’s en nog veel meer!”