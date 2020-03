Ruim 30 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis: "Maar nog drie weken thuis in quarantaine"

Matthias kreeg volgens de artsen in AZ Sint-Jan naar eigen zeggen de eervolle vermelding de eerste coronapatiënt te zijn in het Brugse ziekenhuis, maar ook de eerste die weer naar huis mag. Twee weken later en vijf kilo lichter.

De coronapatiënt uit Zedelgem eindigt zijn getuigenis met een oproep: "Ik was ook de eerste om grappen te maken over corona, maar laat dat a.u.b. achterwege...blijf in uw kot."