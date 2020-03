Pastoor Diest laat elke dag klokken luiden tegen corona

Pastoor Van Meerbergen laat de klokken wel vaker luiden bij speciale gelegenheid. Na de aanslagen van 22 maart bijvoorbeeld, maar ook bij blije gebeurtenissen zoals de overwinning van de Rode Duivels. Deze keer wil hij zijn parochianen een hart onder de riem steken in de strijd tegen het coronavirus. "We hopen dat de klokken een teken zijn voor heel de wereld, voor iedereen die het hoort in de stad. Dat we denken aan alle helden en kampioenen van de zorg. Maar dat we ook zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen en alle richtlijnen volgen."