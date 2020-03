Epidemiologe Vandamme: "België bereikt coronapiek pas over twee weken, wellicht maatregelen langer aanhouden"

Vandamme kon in het begin corona zelf moeilijk inschatten. "Ik had de impact en de grootte van de pandemie niet voorzien. Ik heb hieruit ook een les geleerd."



Moet de piek nog komen? "Jawel. China heeft van in het begin véél strengere maatregelen genomen dan wij, en zij zijn voorbij de piek. Italië heeft langer gewacht om strenge maatregelen te nemen. Die hebben ze nu en daar is de piek nog niet voorbij. De diagnoses van infecties in Italië stagneren intussen, maar die diagnoses worden natuurlijk enkel gesteld voor kritieke gevallen. Dat verstoort de cijfers. Ik heb de indruk dat Italië toch richting piek aan het gaan is."



Vandamme voorspelt dat de piek in België pas bereikt zal zijn over 10 tot 14 dagen. "De maatregelen die we al hadden, waren voldoende, maar we hebben die niet voldoende opgevolgd. Ik denk dat we de huidige maatregelen langer (dan 5 april, red.) zullen moeten volhouden."