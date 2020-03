Door coronacrisis kan ook Songfestival niet doorgaan in 2020, Hooverphonic reageert: "wereldgezondheid gaat voor"

“Natuurlijk vinden we dit heel jammer maar in de huidige situatie is de beslissing van de EBU perfect te begrijpen want de wereldgezondheid en veiligheid gaan uiteraard voor", laat Hooverphonic weten.

Frontman Alex Callier vult aan, in een gesprek met VRT NWS: "Ze hebben het EK Voetbal en de Gentse Floraliën ook al uitgesteld, ik was niet verbaasd toen het nieuws kwam. Met duizenden samenkomen nu mag gewoon niet. Het is spijtig, maar het is niet het einde van de wereld. In donkere tijden kan entertainment net wat verlichting brengen, maar dat zal op een andere manier moeten dan met concerten of grote shows zoals het Songfestival."