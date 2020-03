Mogen we nu wél of niet op familiebezoek? Als we het coronavirus "bij het nekvel willen grijpen" niet

Niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden tot 5 april. Maar mogen we nog op familiebezoek? Nee. Dat is althans duidelijk als we naar de tekst kijken van de maatregelen die gisteren werden aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad. Daarin staat het zo:

“Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden: behalve om naar het werk te gaan, voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen) en als lichaamsbeweging in de buitenlucht, met het gezin of een vriend(in).”