Film Fest Gent organiseert samen met andere landen online filmfestival

Samen met enkele andere landen stelt Film Fest Gent kortfilms online ter beschikking. Het initiatief komt van Enrico Vanucci. Dat is een Italiaanse kortfilmliefhebber en programmator die op dit moment al enkele dagen in quarantaine in Italië leeft. Samen met programmatoren van onder meer Cannes, Venetië, Locarno, Vancouver, Berlijn, Wenen en Gent organiseert hij het online festival. “Enrico Vanucci zag in zijn land hoe het ene na het andere filmfestival afgelast werd”, vertelt Michiel Philippaerts van Film Fest Gent die de programmatie voor ons land verzorgt. “Hij wilde daar iets tegenover stellen.”