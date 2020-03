Gentse Floraliën een jaar uitgesteld: "Dit is een zware klap voor de sierteelt"

De Gentse Floraliën zouden dit jaar in mei plaatsvinden. Hoewel het nog niet duidelijk is of de coronamaatregelen nog tot dan zullen gelden neemt de organisatie geen risico. "We hebben besloten om deze editie nu al uit te stellen met een jaar. Zo kunnen we de financiële verliezen binnen de perken houden", vertelt organisator Bart Vandesompele bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. De opbouw zou al begin april, binnen enkele weken, starten. We kunnen niet garanderen dat we die planning kunnen aanhouden.