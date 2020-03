Gouverneur Vlaams-Brabant bekijkt inzet leger: "Misschien kunnen ze helpen bij ziekenvervoer"

"Kan het Rode Kruis onze huisartsen extra ondersteunen? Of moeten we het leger om hulp vragen? Dat gaat dan niet over patrouilles. Maar wel over logistieke ondersteuning. Stel, dat er te weinig ziekenwagens zijn, hoeveel heeft het leger er dan nog? En hoe snel kunnen die worden ingezet? Dat moeten we natuurlijk weten."

Een ander voorbeeld is de mogelijke ordehandhaving aan de supermarkten. Daar vrezen ze door de strengere maatregelen dat mensen gaan samentroepen voor de ingang. "Wat kunnen de warenhuizen zelf voorzien om dat te organiseren of moet er extra ondersteuning van de politie worden gevraagd. En wat is de beschikbare capaciteit? Dat bekijken we vanmiddag."