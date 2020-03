Voedselbanken slachtoffer van hamsteren

De voedselbank in West-Vlaanderen geeft voedselpaketten aan 14.000 West-Vlamingen in armoede. Door het massale hamsteren kan enkel nog droge voeding in de voedselpakketten worden gestopt, zoals pasta, confituur, bloem of koekjes. Vers fruit, vlees, groenten zitten er niet langer in. Claudette Haverbeke van de voedselbank West-Vlaanderen: "Maandag was er niets beschikbaar voor de voedselbanken, ook geen vlees, we hebben nog een beetje kaas."