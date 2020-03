Haven van Antwerpen blijft operationeel om bevoorrading te garanderen

De haven van Antwerpen zal gedurende de hele coronaperiode operationeel blijven. Dat bevestigt Port of Antwerp. De haven speelt een cruciale rol in de bevoorrading van België en van een groot deel van Europa. Voedingsmiddelen, brandstoffen en grondstoffen voor andere noodzakelijke producten komen aan in de haven en worden zo over Europa verder verspreid.

Cepa, de koepelorganisatie van havenbedrijven, maakte een videoboodschap om de werknemers van de Antwerpse haven te bedanken. “Nu is het moment om alles uit de kast te halen en de samenhorigheid te tonen die onze haven zo sterk maakt", zegt Paul Valkeniers, gedelegeerd bestuurder van Cepa.

Er worden, zoals in alle bedrijven, ook in de haven maatregels genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Handen wassen, op een minimale afstand van 1,5 meter blijven en zo veel mogelijk van thuis uit werken, worden ook hier de norm.