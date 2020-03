Hoe ga je om met stress en angst tijdens de coronacrisis? Experts geven 5 handige tips

Daarbij is het belangrijk om na te denken over nieuwe regels, een nieuwe agenda en een goede planning, vindt ook Impens. "Je kan bijvoorbeeld je maaltijden inplannen en beter op je voeding letten. Ook achterstallige klusjes of wandelingen kan je een plekje in je agenda geven. Zo krijgen we een nieuwe vorm van regelmaat en voorspelbaarheid. Automatisch geeft dat een positief gevoel van controle, als de situatie voor een groot stuk oncontroleerbaar is."