Hoe wordt er gecontroleerd door de politie?

Sinds 12 uur vanmidag mag je enkel nog je huis uit als het echt nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen of te gaan werken als thuiswerken niet kan. Ook een wandeling of fietstocht mag nog, maar niet in groep. De politie kijkt toe of we ons aan die nieuwe strenge maatregelen houden. Korpschef van de lokale politie van Brugge Dirk Van Nuffel legt uit hoe ze dat aanpakt.