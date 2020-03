Nicole en Hugo: "Johny was veel meer dan Xavier Waterslaeghers, we gaan hem verschrikkelijk missen"

Eén van de mooiste herinneringen die Hugo aan Johny heeft, was toen Johny meezong in een show van Nicole en Hugo. "Hij zong in één van onze theatershows een liedje van Charles Aznavour. De manier waarop is mij zo bijgebleven. Want wij keken wel altijd op naar Johny, maar het omgekeerde was ook waar. Hij keek ook naar ons op en hij heeft dat ooit eens in een brief naar ons geschreven. En dat was zo mooi dat hij dat schreef. Ik vind het verschrikkelijk, en nu kunnen we met het coronavirus waarschijnlijk zelfs nog niet naar de begrafenis gaan.”