Is Afrika klaar voor corona?

Wanneer je door de straten loopt in Koalack met je witte knikker en rood aangelopen wangen, is het niet ongebruikelijk dat je van alle kanten het woord toubab naar je hoofd geslingerd krijgt. Met die realiteit zal je moeten gaan, werd me vijf jaar geleden verteld in de lessen intercultureel samenwerken. Om de politieke correctheid over het dekolonialiseringslexicon ook in tijden van corona te respecteren moeten we toubab interpreteren als ‘de identificatie van een witte medeburger uit het westen’.

Het woord kent zowel veel negatieve als weinig positieve connotaties. Het onderstreept nogmaals de afhankelijkheidsrelatie en een superioriteit in het nadeel van zij die het uitspreken. Het tovert bij aankomst in het land ‘Afrika’ een glimlach op je gezicht maar kruipt al snel onder je huid. Het legitimeert een expatcommunity, een woord dat ik sinds enige tijd alleen maar kan catalogeren als zuiver racisme – en dat uit de mond van een wit gepriviligeerde man in deze ‘black lives matters month'. Ik vecht tegen het woord maar zal de strijd niet winnen.