Joe Biden blaast Bernie Sanders omver in drie staten en is bijna zeker van Democratische nominatie

Met nagenoeg alle stemmen geteld in Florida heeft Biden meer dan een straatlengte voor op Bernie Sanders: 62 procent tegenover 23. In Illinois haalt Biden 59,5 en Sanders 36 procent. In een derde staat, Arizona, zijn nog niet alle stemmen geteld, maar ook hier stevent Biden af op een voorsprong van meer dan 10 procent op zijn linkse uitdager. Ook in Ohio waren er normaal gezien voorverkiezingen, maar die werden omwille van het coronavirus uitgesteld naar juni.

De kans is groot dat Biden tegen dan al zeker is van de nominatie, of dat zijn concurrent Bernie Sanders al uit de race is gestapt. De staten Florida en Illinois zijn twee van de belangrijkste staten bij de Democratische voorverkiezingen. Er wonen veel mensen en ook een divers publiek. In Florida wonen onder meer ook veel mensen met een latino-achtergrond. In Illinois ligt met Chicago één van de grootste en belangrijkste steden van de Verenigde Staten.