Bestellingen van bloemen en planten worden massaal geannuleerd. Kwekers blijven met voorraad zitten 

Bij plantenkwekerij Opplant in Opwijk zitten ze ook met een grote voorraad die ze op een andere manier proberen te verkopen. Els Vermeir van Opplant: "Wij zetten onze planten buiten om te verkopen, en de klanten kunnen het geld in een bakje deponeren. We hebben er vertrouwen in dat mensen eerlijk gaan zijn. Wij liggen langs een landelijke weg waar toch wel wat wandelaars passeren, en we hebben papieren gehangen waar op staat dat de klanten afstand moeten houden. We gaan bekijken of het lukt."