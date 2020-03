Kinderdagverblijf B-Bsafe in Ekeren blijft open: “Er komen 10 kinderen per dag, dat is de helft van de capaciteit”

Kinderdagverblijven mogen, ondanks de verstrengde maatregelen, open blijven. Dat is ook zo voor B-Bsafe in Ekeren. Er komen wel minder kinderen: “Doorheen de week komen er 10 kinderen per dag. Dat is de helft van de capaciteit”, zegt Mandy De Jongh, van B-Bsafe. “Ik had wel verwacht dat we zouden moeten sluiten. Als zelfstandige wil je je inkomsten niet verliezen, maar ik heb begrip voor elke maatregel die genomen wordt.”