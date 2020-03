Landbouwer uit Mesen schenkt 12.000 mondmaskers aan Jan Yperman Ziekenhuis

Marc Decroix is al 30 jaar landbouwer in Mesen in de Westhoek. Toen hij van zijn zoon hoorde dat het Jan Yperman Ziekenhuis mondmaskers zocht, besliste hij om zijn voorraad weg te schenken: "Ze lagen gewoon op mijn zolder", zegt hij. "Vroeger hielp mijn vrouw nog mee op ons bedrijf. Ze is allergisch aan stof en zo'n mondmasker was goed voor haar in de varkensstallen."

Marc kreeg de mondmaskers van een bedrijf uit de streek: "Een vriend van mij werkte daar. Ze deden de mondmaskers weg en daarom vroeg hij of ik geïnteresseerd was. Ik kon ze destijds goed gebruiken. Maar intussen heeft mijn vrouw ander werk en hebben we ze zelf niet meer nodig."

Gisterennamiddag heeft hij ze geleverd aan het ziekenhuis, een hele bestelwagen vol.