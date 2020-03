Leuvense schepen wil dat crèches en scholen sluiten: "We moeten de opvang anders en efficiënter aanpakken"

De federale overheid verplicht de kinderdagverblijven om voor opvang te blijven zorgen, net zoals dat in scholen momenteel nog altijd het geval is. Als het van de schepen van Zorg en Welzijn in Leuven, Bieke Verlinden (SP.A), afhangt gaan de kinderdagverblijven en scholen gewoon dicht. "Ik deel dezelfde bezorgdheid van het personeel. Een baby of kind kan je natuurlijk niet verzorgen zonder ze aan te raken. We proberen veel oppervlakken te poetsen en te ontsmetten, maar dit is dweilen met de kraan open. Een kleuter kan je niet vragen om in zijn of haar ellenboog te niezen. Die social distancing kan je bij kinderen gewoon niet toepassen."